Путин высказался о победе Трасс на выборах премьера Великобритании
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Президент России Владимир Путин прокомментировал назначение Лиз Трасс на должность премьер-министра Великобритании. По его словам, процедура выборов главы британского правительства "далека от демократических принципов", передает РИА Новости.
"В Великобритании функционирует далекая от демократических принципов процедура избрания главы государства. Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии", – заявил президент России.
Он отметил, что британский народ не участвует в смене правительства. Путин подчеркнул, что правящая элита Великобритании имеет свои установки.
"Это их дело, как выстраивать отношения с Российской Федерацией, наше дело – защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается", – добавил российский лидер.
Ранее Владимир Путин заявил, что их страна с 24 февраля ничего не потеряла, наоборот, укрепила суверенитет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986644-putin-vyskazalsya-o-pobede-trass-na-vyborah-premera-velikobritanii/