Путин высказался о победе Трасс на выборах премьера Великобритании

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал назначение Лиз Трасс на должность премьер-министра Великобритании. По его словам, процедура выборов главы британского правительства "далека от демократических принципов", передает РИА Новости.

"В Великобритании функционирует далекая от демократических принципов процедура избрания главы государства. Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии", – заявил президент России.

Он отметил, что британский народ не участвует в смене правительства. Путин подчеркнул, что правящая элита Великобритании имеет свои установки.

"Это их дело, как выстраивать отношения с Российской Федерацией, наше дело – защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается", – добавил российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что их страна с 24 февраля ничего не потеряла, наоборот, укрепила суверенитет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986644-putin-vyskazalsya-o-pobede-trass-na-vyborah-premera-velikobritanii/