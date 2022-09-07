Зеленский пригласил Трасс посетить Украину, она пообещала приехать

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что поговорил с новым британским премьером Лиз Трасс и пригласил ее посетить Украину. Глава правительства Великобритании приняла приглашение.

"Я стал первым иностранным лидером, который провел разговор с избранным британским премьер-министром Лиз Трасс. Пригласил ее в Украину <…> Мы обсудили участие Великобритании в восстановлении Украины. Скоординировали дальнейшее давление на Россию", – написал Зеленский.

Президент Украины отметил, что они продолжат активное взаимодействие в рамках всех форматов.

В свою очередь Лиз Трасс приняла приглашение Зеленского, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

"Премьер-министр сказала, что надеется на сотрудничество с президентом в ближайшие недели и месяцы и рада принять приглашение посетить президента Зеленского в ближайшее время в Украине", – говорится в сообщении.

Кроме того, британский премьер заверила украинского лидера в полной поддержке Украины в долгосрочной перспективе, она также высоко оценила борьбу украинцев за суверенитет и самоопределение и подчеркнула важность успеха Украины в военных действиях.

Ранее королева Великобритании Елизавета II утвердила кабинет министров, сформированный новым премьер-министром Лиз Трасс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986585-zelenskiy-priglasil-trass-posetit-ukrainu-ona-poobeschala-priehat/