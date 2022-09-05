Посол США завершил работу в России и покинул страну

Джон Салливан. Фото: ru.usembassy.gov

Посол Соединенных Штатов Джон Салливан завершил работу в России и уехал из Москвы в воскресенье, 4 сентября, об этом говорится на официальном сайте американского диппредставительства.

"Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до прибытия преемника его обязанности в российской столице будет исполнять Элизабет Руд, заместитель главы дипмиссии США.

Джон Салливан был назначен на должность посла в декабре 2019 года и проработал на этом посту почти три года. После отъезда он также завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе.

Ранее сенат США утвердил нового посла в Казахстане. Должность занял Дэниел Розенблюм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986160-posol-ssha-zavershil-rabotu-v-rossii-i-pokinul-stranu/