Человек мира и архитектор перестройки: чем запомнился Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Bryn Colton/Contributor/Getty Images

В московской Центральной клинической больнице на 92-м году жизни скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев. Михаил Горбачев снискал глубокое уважение в мире как человек, больше других сделавший для того, чтобы прекратить холодную войну. Но в бывшем Советском Союзе многие до конца жизни винили его в распаде страны.

В 1985 году, когда Горбачев занял пост генерального секретаря ЦК КПСС, в свои 54 года он был самым молодым членом политбюро и особенно выделялся на фоне дряхлеющих аппаратчиков, руководивших страной до него.

За 20 лет правления Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко Советский Союз погрузился в глубокую стагнацию.

Приток нефтедолларов в 1970-е годы дал советским людям хотя и скромный, но прежде невиданный уровень благосостояния. Однако структурные проблемы плановой экономики не были решены.

Упадок и разложение

Советская экономика производила пушки вместо масла. Дефицит потребительских товаров, включая базовые продукты питания, отравлял повседневную жизнь в Советском Союзе, вынуждая людей тратить массу времени на стояние в очередях.

Падение мировых цен на нефть в начале 80-х годов осложнило поддержание на плаву пожиравших ресурсы убыточных предприятий. В то же время советские войска вторглись в Афганистан, где быстро увязли в кровопролитной партизанской войне, которой не было видно конца.

Война, международная изоляция, несбывшиеся за послевоенные десятилетия обещания коммунистического изобилия - все это подтачивало доверие советских людей к властям. Проявления этого недоверия были многообразны: алкоголизм, хищения государственной собственности и все более дерзкие акты неповиновения режиму.

Один из предшественников Горбачева на посту генсека Юрий Андропов пытался спасти систему путем закручивания гаек: ужесточения производственной дисциплины (милиция днем устраивала облавы на тех, кто отсутствовал на рабочем месте без уважительной на то причины), показательных судебных процессов над отдельными кланами коррумпированных бюрократов, преследования диссидентов.

Но Андропов умер, проведя на высшем посту лишь около 15 месяцев, из которых фактически проработал меньше 10. Сменивший его Константин Черненко - уже тоже старый и больной человек - пережил предшественника не очень надолго и остался в истории как руководитель, практически не замеченный согражданами.

Горбачев, пребывавший в самом расцвете сил, взялся за масштабную программу реформ, которые он назвал "перестройкой".

Разочарование в сталинизме

Михаил Сергеевич Горбачев родился в крестьянской семье в Ставропольском крае 2 марта 1931 года. Его семья не избежала Большого террора, даже если многим другим пришлось куда хуже: дед по матери в 1937 году был арестован за троцкизм - обвинение, неправдоподобное настолько, что годом позже его даже выпустили из-под ареста.

Впоследствии Горбачев будет утверждать, что именно эта история, случившая с его дедом, заставила будущего генсека изменить свои взгляды на советскую систему. Но это будет намного позже.

В сталинские времена большинство людей предпочитало держать подобные мысли при себе и отрекаться от "неблагонадежных" родственников.

В интервью Би-би-си Горбачев вспоминал, что темой его выпускного сочинения в школе был Сталин. И история с арестом деда нисколько не мешала юному колхознику уверенно подниматься по социальной лестнице.

В 1948 году отец Горбачева, комбайнер, отличился на уборке урожая и получил звезду Героя Социалистического Труда, а сын-подросток, работавший у него помощником - орден Трудового Красного Знамени.

В 19 лет передовик и активист был рекомендован в члены Коммунистической партии и принят на престижный юридический факультет МГУ. Причем без экзаменов - то есть не за академические успехи, а по указанию партийных инстанций, разглядевших в юноше из глубинки перспективный кадр.

Учеба в Москве открыла Горбачеву новые горизонты. В 1953 году умер Сталин. Горбачев познакомился и подружился со студентами из других стран - особенно близким другом он называл Зденека Млынаржа из Чехословакии, который (задолго до прихода Горбачева к власти) станет одним из архитекторов "пражской весны", подавленной советскими танками в 1968 году.

Там же в МГУ Горбачев встретил Раису Титаренко, ставшую любовью всей его жизни. В 1953 году они сыграли свадьбу.

"С ним можно иметь дело"

Окончив университет, дипломированный юрист отправился на родину, в Ставрополь, но в местной прокуратуре проработал недолго. Его быстро выдвинули на комсомольскую работу.

Последовательно поднимаясь по ступеням партийной иерархии, в 1966 году Горбачев стал первым секретарем Ставропольского краевого комитета КПСС, а с 1971 года - членом ЦК.

На территории края находились санатории Кавказских Минеральных Вод, где регулярно поправляли здоровье престарелые члены политбюро. Встречая, провожая и с комфортом устраивая высоких гостей из Москвы, Горбачев обзавелся нужными связями. Считается, что покровительствовал ему лично могущественный председатель КГБ Юрий Андропов.

Вечером 19 сентября 1978 года спецпоезд Леонида Брежнева, следовавшего на отдых в сопровождении Константина Черненко, сделал остановку в Минеральных Водах. Андропов, находившийся в это время в санатории "Красные камни", привез туда Горбачева. Таким образом, на перроне встретились сразу четыре генеральных секретаря ЦК КПСС. Считается, что именно тогда был решен вопрос о переводе Горбачева в столицу.

Михаил Горбачев и Маргарет Тэтчер. Фото: Terry Disney/Stringer/Getty Images

27 ноября того же года Горбачев стал секретарем ЦК по сельскому хозяйству, а в октябре 1980-го - членом политбюро.

Многообещающий молодой политик не раз ездил с визитами за границу, и ему там нравилось. Он считал, что у "загнивающего капитализма" Советский Союз может многому научиться.

Там же, на Западе, состоялось несколько исторических знакомств.

В декабре 1984 в Лондоне Горбачев встретился с премьер-министром Британии Маргарет Тэтчер и понравился ей. Как выразилась Тэтчер в интервью Би-би-си: "С этим человеком можно иметь дело".

В Канаде Горбачев подружился с советским послом Александром Яковлевым, который станет ключевым соратником проводимых им реформ.

Гласность и перестройка

Оказавшись 11 марта 1985 года на вершине власти, Горбачев не замедлил сигнализировать о грядущих переменах. Во время поездки в Ленинград он вышел в толпу - для советских вождей поступок весьма неординарный.

В отличие от предшественников, Горбачев стал регулярно показываться на публике вместе с женой. На Западе это помогло ему сформировать имидж человека, которому ничто человеческое не чуждо. В СССР элегантная и эрудированная Раиса Максимовна (как шутили в те годы, "первая жена советского лидера, весящая меньше, чем он сам") вызывала неоднозначную реакцию. Многие были склонны преувеличивать ее политическую роль, причем и консерваторы, и "перестройщики" были уверены, что на мужа она оказывает плохое влияние.

Первым лозунгом нового лидера стало "ускорение" - в первую очередь технологического обновления. Но довольно быстро он заговорил и о других целях - "гласности" (открытости и прозрачности государственных институтов, возможности критиковать их в СМИ), "новом мышлении" и, наконец, "перестройке".

Испытанием курса на гласность стала катастрофа на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. В течение нескольких дней, пока распространялось облако радиоактивной пыли, жители значительной части Украины, Белоруссии и России пребывали в неведении или были вынуждены питаться слухами о том, как избежать опасности.

Попытка Горбачева обуздать массовое пьянство стала ударом по популярности реформатора и имела неблагоприятные экономические последствия.

Сближение с Западом

Горбачев считал, что экономические реформы требуют сокращения бремени военных расходов, а для этого необходимо выстроить более дружелюбные отношения с Западом.

В первой половине 80-х годов брежневская "разрядка" сменилась новым обострением отношений между Востоком и Западом: прежде всего из-за афганских и польских событий и трагедии южнокорейского "боинга". В США и Британии к власти пришли лидеры, выступавшие за более жесткую политику в отношении СССР.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Фото: Universal History Archive/Contributor/Getty Images

Самым бескомпромиссным оказался президент США Рональд Рейган, в одной из речей назвавший Советский Союз "империей зла".

Встреча Горбачева и Рейгана в Женеве в конце 1985 года помогла сломать лед. Несмотря на все существующие разногласия, оба лидера сумели наладить взаимопонимание и запустить процесс взаимного сокращения ядерных вооружений.

Дискредитация режима

Тем временем внутри Советского Союза политика гласности выпустила джинна из бутылки.

Советские люди стали узнавать неприглядную правду о том, что от них долгое время скрывали: о масштабах сталинских репрессий, секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа, роскошной жизни номенклатуры, потерях в Афганистане и "дедовщине" в армии.

Усугублялись перебои в снабжении страны продовольствием и хозтоварами. В условиях гласности недовольство стало выплескиваться открыто.

Свободой и гласностью воспользовались и националисты, выступавшие за выход республик из СССР и создание моноэтнических государств (порой насильственным путем). Межэтнические столкновения прошли в Нагорном Карабахе, Ферганской долине, Приднестровье.

В 1989 году советское руководство попыталось заручиться поддержкой общества, впервые организовав относительно конкурентные выборы съезда народных депутатов.

Когда обычно скучное советское государственное телевидение начало транслировать заседания съезда в прямом эфире, миллионы жителей огромной страны не могли оторваться от экранов.

Люди почувствовали беспомощность партийной верхушки перед лицом массового движения за демократические перемены.

"Снесите эту стену"

Аналогичное движение, только еще стремительнее, в тот год набирало обороты в Восточной Европе. Местные коммунисты по совету Москвы начинали диалог с загнанной в подполье оппозицией, соглашались на свободные выборы - и проигрывали.

Кульминацией этого процесса стало падение наиболее зримого символа холодной войны - Берлинской стены.

"Мистер Горбачев, снесите эту стену!" - провозгласил в одной из самых знаменитых своих речей в Западном Берлине в 1987 году Рональд Рейган.

9 ноября 1989 года, в одну ночь, пожелание Рейгана сбылось. Пропускные пункты на границе были открыты, и восточные немцы принялись стену рушить. Формально Германия окончательно объединится лишь в 1991 году, но к тому моменту судьба ГДР была давно предрешена, а Горбачев навсегда снискал себе любовь немцев по обе стороны границы. В 1990 году он был удостоен Нобелевской премии мира за вывод из Афганистана советских войск .

Революции 1989 года оказались "бархатными" во всех странах Восточной Европы, кроме Румынии. В конце года диктатор Николае Чаушеску попытался подавить начавшиеся протесты силой. Попытка провалилась, Советский Союз Чаушеску помогать не стал, собственная армия обратилась против него. Диктатора схватили и расстреляли.

Страной, где коммунисты сумели удержать власть силой, оказался Китай. Демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине в июне 1989 года были жестоко подавлены армией.

Кадры расправы сильно повлияли на общественное мнение в Советском Союзе, заставив многих задаться вопросом, способны ли на аналогичные меры сторонники старого порядка, сидящие в Кремле?

Немезида

Гласность и демократизация вырастили человека, ставшего для Горбачева немезидой. Борис Ельцин, в 1987 году унизительно разжалованный из первых секретарей Московского горкома партии, спустя полтора года, несмотря на козни партаппаратчиков, был триумфально избран депутатом от Московского национально-территориального округа, то есть от всего населения столицы.

В июне 1991 года Ельцин был всенародно избран президентом РСФСР, обретя мандат, которым Горбачев похвастаться не мог.

Горбачев в марте 1990 года был избран президентом СССР, но не гражданами, а съездом, легитимность которого являлась подмоченной. Депутаты избирались еще при 6-й статье конституции о руководящей роли КПСС, в отсутствие организованной оппозиции везде, кроме Москвы, Ленинграда, Свердловска и Прибалтики, треть депутатского корпуса составляли представители общественных организаций.

Многие историки считают едва ли не главной ошибкой Горбачева то, что он не пошел на всенародные выборы.

Учащавшиеся попытки силой подавить сепаратистские движения то в одной, то в другой республике приводили к тому, что местные коммунисты окончательно теряли влияние. На их место приходили новые политики, все более настойчиво требовавшие независимости.

К этому процессу фактически примкнул и Ельцин, подписавший 12 июня 1991 года декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

В апреле 1991 года союзное руководство начало Ново-огаревские переговоры с республиками с целью перевести отношения с последними на договорную основу и дать им больше самостоятельности.

Путч 1991 года

Подписание Союзного договора была назначено на 20 августа. Днем ранее восемь деятелей, шесть из которых входили в ближайшее окружение Горбачева, устроили переворот, объявили чрезвычайное положение и ввели в Москву войска.

Горбачев был изолирован на даче в Форосе в Крыму.

Через три дня благодаря жесткой позиции Ельцина, нерешительности заговорщиков и москвичам, вышедшим на защиту Белого дома, путч провалился.

Горбачев вернулся к своим обязанностям, но стал, по словам наблюдателей, тенью самого себя. Реальная власть оказалась в руках Ельцина, союзный Съезд депутатов самораспустился, деятельность КПСС была приостановлена, большая часть республик устремилась к независимости.

Отчаянные попытки Горбачева сохранить реформированный Союз под другим названием не встретили поддержки общества.

Решающую роль сыграла позиция Украины, где на референдуме 1 декабря 90,3% граждан высказались за полный суверенитет.

8 декабря лидеры России, Украины и Белоруссии собрались в Беловежской пуще и подписали соглашение о роспуске СССР. Горбачев был поставлен перед фактом. 21 декабря в Алма-Ате к соглашению присоединились остальные республики.

25 декабря 1991 года Горбачев объявил по телевидению о своей отставке, став не только первым президентом СССР, но и последним.

После отставки

Многие люди в бывшем Советском Союзе до сих пор жалеют о распаде страны. Подобно второму президенту постсоветской России Владимиру Путину, они считают это событие крупнейшей геополитической катастрофой XX века, обернувшейся болезненными экономическими реформами, а кое-где и вооруженными конфликтами.

Вину за это многие возлагали на Горбачева. В 1996 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента России, но набрал менее 1% голосов. С самого начала никто из наблюдателей не рассматривал его иначе как аутсайдера.

Критиков Горбачева в России раздражали его частые поездки за рубеж, где его чествовали как нобелевского лауреата, а также готовность сниматься в рекламе товаров от пиццы до дизайнерских сумок.

В 1999 году Горбачев тяжело перенес смерть от лейкемии любимой жены Раисы.

Последний советский лидер критиковал политику Владимира Путина, но достаточно сдержанно. Говоря о пагубности единоличной власти, сравнивая партию "Единая Россия" с КПСС, осуждая зажим средств массовой информации, Горбачев, тем не менее, не раз одобрял внешнеполитический курс второго президента России.

Горбачев при поддержке банкира и выходца из КГБ Александра Лебедева стал акционером "Новой газеты", известной разоблачительными публикациями о злоупотреблениях во власти.

В 2019 году в интервью Би-би-си 88-летний Горбачев вновь предупредил об опасности ядерного оружия.

"Пока есть оружие массового уничтожения, и ядерное в первую очередь, опасность колоссальная, - сказал Горбачев. - Все народы должны заявить, что ядерное оружие должно быть уничтожено. Мы будем спасать себя и планету".

У Михаила Горбачева остались дочь, две внучки и правнучка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985416-chelovek-mira-i-arhitektor-perestroyki-chem-zapomnilsya-mihail-gorbachev/