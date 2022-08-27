Президент Сербии заявил о тяжелых последствиях для Европы в случае затяжной войны в Украине

Александр Вучич. Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич в телеобращении к нации заявил, что если война в Украине продлится еще год, то европейские страны не смогут пережить украинский кризис, передает ТАСС.

"Если русские вот так потихоньку и медленно будут вести войну, и это будет продолжаться год и больше, то в следующем году не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас. Этот год еще как-нибудь, следующий год, следующую зиму - пиши пропало!" - сказал Вучич.

Он отметил, что цена на газ в Европе в августе достигла четырех тысяч долларов. Сербский президент прогнозировал, что этой зимой цена за одну тысячу кубических метров достигнет показателя в шесть тысяч долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил граждан своей страны о самой сложной в истории предстоящей зиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985185-prezident-serbii-zayavil-o-tyazhelyh-posledstviyah-dlya-evropy-v-sluchae-zatyazhnoy-voyny-v-ukraine/