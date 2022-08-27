США попросили Россию освободить осужденного на 14 лет американца

Здание Госдепартамента США. Фото: Alastair Pike/AFP via Getty Images

Госдепартамент США призвал российскую сторону освободить своего гражданина Марка Фогеля, осужденного на 14 лет в прошлом году, передает CNN со ссылкой на семью Фогеля.

61-летний американец Фогель был арестован 11 месяцев назад в аэропорту в Москве. При нем обнаружили 17 граммов каннабиса. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела против него и последующего заключения в тюрьму.

Сам Фогель утверждал, что страдает от хронических тяжелых болей в позвоночнике, а каннабис был рекомендован его лечащим врачом.

До ареста Фогель 10 лет преподавал в англо-американской школе в Москве, где учились дети дипломатов. В день ареста он возвращался в Россию к новому учебному году.

Госдепартамент США не объявлял Фогеля "неправомерно задержанным". Но недавно, как сообщила его семья, ведомство попросило российскую сторону освободить американца "по гуманитарным соображениям".

Напомним, 4 августа американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили в России к девяти годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985074-ssha-poprosili-rossiyu-osvobodit-osuzhdennogo-na-14-let-amerikantsa/