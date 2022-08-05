Баскетболистку из США Бриттни Грайнер приговорили к 9 годам колонии в России

Бриттни Грайнер. Фото: Evgenia Novozhenina/Pool/AFP/Getty Images

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима за хранение и контрабанду наркотиков, передает РИА Новости.

Спортсменку осудили по части 1 статьи 228 и пункту "в" части 2 статьи 229.1 УК РФ.

Также Грайнер обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

"По совокупности преступлений назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом один миллион рублей", - огласил приговор судья.

При этом в качестве смягчающих обстоятельств суд учел ее спортивные достижения и частичное признание вины. Тогда как сторона обвинения запрашивала 9,5 лет колонии и утверждала, что смягчающих или, наоборот, отягчающих обстоятельств в деле не имеется.

После оглашения приговора Грайнер заявила, что любит свою семью.

На приговор, вынесенный Грайнер в России, отреагировали в Белом доме.

"Сегодняшним приговором Россия продолжает неправомерное задержание Бриттни Грайнер. Она должна быть немедленно освобождена. Мы с президентом Байденом и всей нашей администрацией ежедневно работаем над тем, чтобы воссоединить Бриттни, а также Пола Уилана с близкими, которые очень скучают по каждому из них", - написала вице-президент США Камала Харрис в Twitter.

"Вынесенный российским судом обвинительный приговор гражданке США Бриттни Грайнер подчеркивает нашу обеспокоенность тем, что российское правительство использует неправомерные задержания. Я намерен сделать все возможное, чтобы как можно скорее вернуть домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана", - написал госсекретарь Энтони Блинкен.

Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в Москве в феврале. Ее обвинили в контрабанде наркотиков. Первое судебное заседание по ее делу состоялось 1 июля.

А недавно США предложили властям России обменять российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981846-basketbolistku-iz-ssha-brittni-grayner-prigovorili-k-9-godam-kolonii-v-rossii/