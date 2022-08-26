Талибы заблокировали свыше 23 млн "неэтичных" сайтов в Афганистане

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Афганское правительство в лице талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) заблокировало более 23 млн сайтов, которые сочло "неэтичными", передает TOLO News.

Министр связи Афганистана Наджибулла Хаккани не пояснил, какие именно сайты являются "неэтичными". Однако он рассказал, что несмотря на то, что доступ в интернет есть у ограниченного числа людей, молодежь все равно умудряется заходить на такие сайты.

Помимо этого, талибы ведут борьбу с нелегальным использованием SIM-карт.

Известно, что среди заблокированных интернет-ресурсов в Афганистане числится TikTok из-за "аморального" контента. Такие же меры хотят ввести в отношении соцсети Facebook.

Ранее стало известно, что талибы намерены создать в одном из своих министерств отдел по реформам для женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984899-taliby-zablokirovali-svyshe-23-mln-neetichnyh-saytov-v-afganistane/