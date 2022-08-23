Талибы создадут отдел по реформам для женщин в министерстве добродетели Афганистана

Афганские девушки на занятии. Иллюстративное фото: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images

Представитель афганского министерства по поощрению добродетели и удержанию от порока сообщил, что внутри ведомства будет создан отдел по реформам в интересах женщин, передает TOLO News.

"Министерство пытается сформировать отдел по проведению реформ для женщин", - сказал официальный представитель Акиф Махаяр.

В сформированном отделе ведомства разрешат работать женщинам.

Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока было создано после прихода к власти талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран). Махаяр сообщил, что они уже уволили оттуда более 900 членов Исламского Эмирата по разным причинам.

Кроме того, ведомство получило примерно две тысячи жалоб, многие из которых уже были рассмотрены.

Ранее талибы объявили день своего прихода к власти праздничным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984453-taliby-sozdadut-otdel-po-reformam-dlya-zhenschin-v-ministerstve-dobrodeteli-afganistana/