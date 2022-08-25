Затонувшая у берегов Италии суперъяхта принадлежала российскому бизнесмену

Суперъяхта накренилась на правый борт. Фото: twitter.com/SteveNorrisTV

Затонувшая у берегов южной Италии 39-метровая суперъяхта My Saga принадлежала бизнесмену из России Геннадию Айвазяну, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на итальянские СМИ.

Геннадий Айвазян является совладельцем "Кузбассразрезугля" и председателем совета директоров компании "Крутрейд".

Как пишут итальянские СМИ, стоимость суперъяхты My Saga оценивается в 50 млн долларов.

Напомним, судно затонуло недалеко от итальянского города Милаццо на острове Сицилия. В ночь на 21 августа капитан яхты My Saga сообщил о попадании воды на борт. Патрульные катера эвакуировали пассажиров и членов экипажа, которые пытались устранить протечку и спасти судно. Однако из-за ухудшения погодных условий яхта набрала внутрь еще больше воды и сильно накренилась на правый борт. Затем судно начало медленно погружаться на дно носом вверх.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984746-zatonuvshaya-u-beregov-italii-superyahta-prinadlezhala-rossiyskomu-biznesmenu/