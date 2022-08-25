Патриарх Кирилл не сможет встретиться в Казахстане с Папой Римским

Патриарх Кирилл. Фото: facebook.com/PatriarhKirill

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет участвовать в Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане. Поэтому не сможет встретиться с Папой Римским Франциском, передает РИА Новости.

"В этом году <...> православную церковь будет представлять официальная делегация. Сам Святейший патриарх в работе съезда принимать участия не будет. И, соответственно, его встреча с Папой Римским Франциском в Казахстане не планируется", – сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

Он отметил, что подготовка такой встречи еще недавно велась, однако весной Ватикан приостановил процесс в одностороннем порядке. С тех пор других вариантов для проведения встречи церковных лидеров Ватикан не предлагал.

Кроме того, по его словам, такая встреча должна стать самостоятельным мероприятием, а не проходить "на полях" форумов.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск посетит Казахстан с 13 по 15 сентября этого года. Он примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984707-patriarh-kirill-ne-smozhet-vstretitsya-v-kazahstane-s-papoy-rimskim/