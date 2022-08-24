Власти Японии намерены увеличить число атомных реакторов

АЭС "Такахама" в Японии. Фото: Kyodo News via Getty Images

Правительство Японии собирается к лету 2023 года увеличить число действующих атомных реакторов в стране до 17. Власти планируют ввести в эксплуатацию семь из остановленных энергоблоков АЭС, передает РИА Новости со ссылкой на Yomiuri.

Отмечается, что будут перезапущены шестой и седьмой энергоблоки АЭС "Касивадзаки-Карива", второй энергоблок АЭС "Онагава", первый и второй блок АЭС "Такахама", второй блок АЭС "Симанэ" и седьмой энергоблок АЭС "Токай-2".

По данным издания, операторы станций "Онагава", "Такахама" и "Симанэ" уже получили одобрение местных администраций и завершают работы по усовершенствованию системы безопасности на атомных электростанциях.

Кроме того, министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассмотрит возможность повышения максимально допустимого срока эксплуатации АЭС. На сегодняшний день время срок работы реакторов ограничен 40 годами, но может быть продлен еще на 20 лет, если будут соблюдены все требования и пройдены соответствующие проверки.

Ранее в Японии на АЭС "Михама" произошла утечка семи тонн радиоактивной воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984584-vlasti-yaponii-namereny-uvelichit-chislo-atomnyh-reaktorov/