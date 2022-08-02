Утечка 7 тонн радиоактивной воды произошла на АЭС "Михама" в Японии

Вид на АЭС "Михама". Фото: Kyodo News via Getty Images

В Японии внутри энергоблока третьего реактора атомной электростанции "Михама" произошла утечка около семи тонн воды с радиоактивными элементами, передает РБК со ссылкой на Mainichi Shinbun.

Kansai Electric Power, оператор станции, сообщает, что утечка произошла рядом с фильтром, который очищает воду, подаваемую под высоким давлением в насос, который циркулирует охлаждающую жидкость.

Отмечается, что радиоактивность вытекшей жидкости оценивается в 2,2 млн беккерелей. Наружу радиоактивная вода не вытекла, инцидент не повлиял на окружающую среду.

АЭС "Михама" находится на западе острова Хонсю на побережье Японского моря в городе Михама.

Ранее замглавы МИД Украины Николай Точицкий на конференции ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) призвал закрыть небо над атомными электростанциями в стране, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981273-utechka-7-tonn-radioaktivnoy-vody-proizoshla-na-aes-mihama-v-yaponii/