Пентагон опубликовал фотографии отправки в Украину новой партии оружия

Пентагон показал фото процесса отправки партии оружия в Украину. Фото: Twitter/Department of Defense

Министерство обороны Соединенных Штатов опубликовало в Twitter фотографии с участием американских военных, которые задействованы в процессе отправки партии оружия в Украину.

"Члены 305-й эскадрильи воздушных портов загружают пакеты с боеприпасами для Украины на объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст", - говорится в сообщении.

Пост прокомментировал глава Минобороны США Ллойд Остин.

"Работа продолжается. Она никогда не прекращается. Наши военнослужащие работают круглосуточно, чтобы убедиться, что украинский народ имеет оборудование, необходимое для защиты своей страны", - написал глава Пентагона.

С начала войны в Украине правительство Соединенных Штатов является лидером по масштабам предоставления военной помощи Киеву.

Тем временем администрация Байдена готовит крупный пакет военной помощи Украине на сумму в три миллиарда долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984550-pentagon-opublikoval-fotografii-otpravki-v-ukrainu-novoy-partii-oruzhiya/