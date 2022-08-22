СМИ: ЕС предполагает, что Эрдоган проведет досрочные выборы президента осенью

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Ahmed Deeb/picture alliance via Getty Images

В Евросоюзе считают, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести президентские выборы в стране досрочно, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Welt.

В ЕС предполагают, что выборы президента Турции, назначенные на 18 июня 2023 года, могут быть перенесены на осень 2022 года, говорят источники в Европейской службе внешних дел и среди дипломатов блока.

Есть признаки того, что организация выборов "может произойти в относительно короткие сроки". Предполагаемой причиной назначения досрочных выборов может быть улучшение ситуации с экономикой Турции из-за увеличения доходов от туризма после летнего периода. Это положительно скажется на настроении граждан страны.

При этом недовольство среди граждан могут вызвать высокие цены на энергоносители предстоящей зимой.

Как сообщалось ранее, в июне 2023 года наряду с президентскими выборами в стране должны пройти парламентские. Эрдоган, занимающий пост главы государства с 2014 года, будет участвовать в выборах президента во второй раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984180-smi-es-predpolagaet-chto-erdogan-provedet-dosrochnye-vybory-prezidenta-osenyu/