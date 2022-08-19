Сестра Ким Чен Ына отвергла план Южной Кореи по денуклеаризации

Ким Е Чжон. Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон отвергла предложенный президентом Южной Кореи план по денуклеаризации, назвав его глупым, передает Bloomberg.

Сестра Кима призвала южнокорейского президента Юн Сок Еля "перестать мечтать напрасно", заявив, что Пхеньян ни при каких условиях не собирается отказываться от ядерного оружия.

Предлагать план по денуклеаризации в обмен на экономическую помощь со стороны Сеула, по ее мнению, "так же глупо, как пытаться высушить темно-синий океан и превратить его в тутовое поле".

"Нам просто не нравится Юн Сок Ель как человек", - заявила вдобавок сестра Кима.

Ранее южнокорейский президент на выступлении по случаю 100-дневного пребывания на посту президента сказал, что они стремятся к миру на Корейском полуострове.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983914-sestra-kim-chen-yna-otvergla-plan-yuzhnoy-korei-po-denuklearizatsii/