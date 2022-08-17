Президент Южной Кореи оценил идею свержения власти в КНДР

Юн Сок Ель. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Сеул не является сторонником насильственного свержения власти в КНДР во главе с Ким Чен Ыном, но гарантировать сохранение нынешнего строя в Северной Корее они тоже не могут, передает РИА Новости.

"Гарантия сохранения строя? Этого правительство Южной Кореи обеспечить не может, но я или наше правительство не хотят грубой или насильственной перемены в статус-кво в северокорейском регионе", - сказал президент Юн.

Южнокорейский президент рассказал, что они предложили Пхеньяну свой план по денуклеаризации и пообещали помочь экономически, если в КНДР согласятся его выполнять. Приоритетным вопросом Южной Кореи является мир на Корейском полуострове, поэтому необходим диалог с севером.

"Но переговоры и диалог между лидерами двух стран или рабочими группами не должны стать политическим шоу, а должны быть полезны для установления мира на Корейском полуострове", - сказал Юн.

Ранее сестра Ким Чен Ына обвинила Южную Корею во вспышке COVID-19'в КНДР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983501-prezident-yuzhnoy-korei-otsenil-ideyu-sverzheniya-vlasti-v-kndr/