Конгрессвумен заявила о возможном участии в выборах президента США, чтобы помешать Трампу

Лиз Чейни. Фото: Alex Wong/Getty Images

Член Палаты представителей США от штата Вайоминг и член Республиканской партии Лиз Чейни в интервью NBC заявила, что рассматривает возможность баллотироваться в президенты в 2024 году.

Конкретное решение по участию в президентской гонке Чейни объявит в "ближайшие месяцы". Одна из причин возможного ее участия - не допустить возвращения Трампа в Белый дом. В начале 2021 года она, будучи республиканцем, проголосовала за импичмент 45-го президента.

"Я считаю, что Дональд Трамп продолжает представлять очень серьезную угрозу и риск для нашей страны. И я думаю, что для победы над ним потребуется широкий и единый фронт республиканцев, демократов и независимых", - сказала она.

Ранее ярый критик Трампа Лиз Чейни проиграла на республиканских праймериз в Вайоминге. Победу над ней одержала соперница Харриет Хейгман, поддержку которой оказал сам Трамп. Согласно результатам, Чейни набрала всего 29 процентов голосов. Тогда как Хейгман - 66 процентов.

Сообщается, что после известия о поражении Чейни позвонил сам Байден. Но неизвестно, о чем они говорили.

Лиз Чейни - дочь экс-вице-президента США Дика Чейни, занимавшего пост с 2001 по 2009 год при администрации Джорджа Буша-младшего.

Известно, что 8 ноября 2022 года состоятся промежуточные выборы в конгресс США. Но перед этим республиканцы и демократы проводят праймериз, чтобы решить, кто из их кандидатов будет претендовать на избрание в конгресс от того или иного штата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983770-kongressvumen-zayavila-o-vozmozhnom-uchastii-v-vyborah-prezidenta-ssha-chtoby-pomeshat-trampu/