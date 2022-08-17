Байден подписал закон о борьбе с инфляцией в США

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Американский президент Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции в Соединенных Штатах, об этом говорится на странице Белого дома в Twitter.

В публикации отмечается, что данный закон принесет пользу американским гражданам и способствует развитию экономики в стране.

На сайте Белого дома также говорится, что закон предусматривает сокращение расходов на здравоохранение, энергию, противодействие изменению климата, налоговую реформу, сокращение дефицита федерального бюджета.

Семьи, которые станут пользоваться экологически чистой энергией и электромобилями, смогут сэкономить более одной тысячи долларов в год. Кроме того, жители США смогут получить скидки или налоговые льготы на покупку тепловых насосов и других энергоэффективных бытовых приборов, что позволит им сберечь до 750 долларов в год. Американцы, которые установят солнечные батареи на своих крышах, сэкономят не менее 300 долларов в год. Льготы на приобретение новых или подержанных электромобилей помогут сэкономить до 950 долларов в год. Кроме того, вводится 15-процентный минимальный налог на прибыль корпораций.

Ранее СМИ сообщили, что все больше американцев устраиваются на две работы одновременно. Причем, везде на полную ставку. К этому их подталкивают стремительно растущие цены на еду и топливо. Цены растут намного быстрее, чем минимальные заработные платы жителей США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983542-bayden-podpisal-zakon-o-borbe-s-inflyatsiey-v-ssha/