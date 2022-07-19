Американцы устраиваются на вторую работу из-за роста цен на продукты и топливо

Иллюстративное фото: pixabay.com

Все больше американцев устраиваются на две работы одновременно. Причем, везде на полную ставку. К этому их подталкивают стремительно растущие цены на еду и топливо. Цены растут намного быстрее, чем минимальные заработные платы жителей США, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Альберт Эллиотт, житель Северной Каролины, работает на складе Amazon. Альберт ездит на работу на своем Kia Soul. Однако в последнее время мужчине все реже удается заправить бензином полный бак. Сначала он платил за заправку 15 долларов, потом 20 долларов, а теперь заправка обходится ему в 25 долларов. При этом Альберт зарабатывает 15,75 долларов в час. Из-за стремительного роста цен на еду и топливо мужчина был вынужден устроиться на вторую работу. Теперь он дважды в неделю работает уборщиком в местном колледже, получая за это 10 долларов в час.

В июне инфляция в США достигла 40-летнего максимума. Зарплаты американцев тоже выросли, однако не настолько, чтобы угнаться за инфляцией. Из-за этого граждане вынуждены устраиваться на вторую работу, чтобы покрывать свои ежедневные расходы. Согласно данным аналитиков FRED, в апреле 2020 года лишь 4% американцев работали на двух работах, в июне 2022 года этот показатель достиг 4,8%.

Эта тенденция считается признаком здорового рынка труда, в условиях которого у людей есть больше возможностей для трудоустройства и реализации. Но сейчас она является скорее признаком инфляционного давления на кошельки американцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1978953-amerikantsy-ustraivayutsya-na-vtoruyu-rabotu-iz-za-rosta-tsen-na-produkty-i-toplivo/