Навального отправили в штрафной изолятор

Алексей Навальный. Фото: Instagram/navalny

Российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в колонии, отправили в штрафной изолятор. Причиной стало то, что он расстегивал верхнюю пуговицу спецодежды, находясь в промзоне, пишет политик в Instagram.

"Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы (она просто мне мала на несколько размеров). Это, безусловно, характеризует меня как отъявленного неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор", - утверждает Навальный.

В штрафной изолятор (ШИЗО) его отправили на трое суток.

Как говорит Навальный, ему один раз в четыре месяца разрешены свидания с семьей. Но у находящихся в ШИЗО такой возможности нет.

"Содержащимся в ШИЗО свидания запрещены, поэтому если я "не пересмотрю свое отношение", то изолятор станет моей постоянной резиденцией", - сказал Навальный.

Ранее Навальный сообщил, что основал в колонии "профсоюз для зэков и тюремщиков", в котором состоит он один.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983360-navalnogo-otpravili-v-shtrafnoy-izolyator/