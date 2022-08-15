Осужденная в России баскетболистка из США Бриттни Грайнер обжаловала приговор

Бриттни Грайнер. Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images

Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор. Ранее Грайнер приговорили в России к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, передает РИА Новости.

"Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда", - сказала адвокат Грайнер Мария Благоволина.

Напомним, 4 августа Химкинский суд Москвы приговорил спортсменку из США Бриттни Грайнер к девяти годам колонии. Также ее обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел ее спортивные достижения и частичное признание вины.

На приговор отреагировали в Белом доме. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что администрация Байдена каждый день работает над тем, чтобы поскорее вернуть ее домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983227-osuzhdennaya-v-rossii-basketbolistka-iz-ssha-brittni-grayner-obzhalovala-prigovor/