Шотландия первой в мире сделает бесплатными средства интимной гигиены для женщин

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Шотландия станет первой в мире страной, где средства для женской интимной гигиены будут предлагаться бесплатно в общественных учреждениях. Новый закон вступит в силу с 15 августа, передает DW.

"Предоставление доступа к бесплатным к средствам личной женской гигиены является основополагающим для равенства и достоинства, и устраняет финансовые барьеры для доступа к ним", - сказала министр национальной справедливости Шотландии Шона Робисон.

Помимо этого, с помощью специального приложения PickUpMyPeriod каждая жительница Шотландии может узнать, где расположено ближайшее учреждение, в котором она может получить средства для личной гигиены.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен поприветствовала закон.

"Горжусь тем, что проголосовала за этот новаторский закон, благодаря которому Шотландия станет первой страной в мире, предоставляющей бесплатные средства интимной гигиены всем, кто в них нуждается. Это важная политика для женщин и девочек", - написала она в Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983132-shotlandiya-pervoy-v-mire-sdelaet-besplatnymi-sredstva-intimnoy-gigieny-dlya-zhenschin/