Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Поздравление было направлено по случаю Дня освобождения Кореи, который отмечается 15 августа. Путин также выразил уверенность, что двусторонние отношения России и КНДР будут развиваться дальше.

"Славные традиции дружбы и сотрудничества, заложенные в те суровые годы, и сегодня служат надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР", - гласит телеграмма Путина.

Известно, что с 1910 по 1945 год Корейский полуостров находился под властью Токио. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Согласно условиям капитуляции, японская сторона отказалась от притязаний на территорию полуострова, поэтому в Южной Корее и КНДР 15 августа отмечается как День освобождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983118-putin-pozdravil-kim-chen-yna-s-dnem-osvobozhdeniya-korei/