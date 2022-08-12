Производитель кофе Tchibo продал российский бизнес

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Немецкий производитель кофе Tchibo продал бизнес в России местному менеджменту. "Чибо СНГ" могут использовать бренды Tchibo и Davidoff только до конца года, затем компания должна будет разработать новую марку, передает "Коммерсантъ".

Новым собственником в начале июля стала компания генерального директора российского подразделения Михаила Ковалевскго "МВК".

Как пишет издание со ссылкой на источник, "Чибо СНГ" может использовать бренды Tchibo и Davidoff до конца 2022 года, однако после этого компания должна будет совершать поставки кофе уже под новым брендом.

Отмечается, что компания "Чибо-СНГ" производила кофе на заводе в Нижегородской области и частично импортировала продукцию с иностранных площадок Tchibo GmbH.

Напомним, в мае российское подразделение Reebok было продано турецкому холдингу FLO Retailing. Последним получен контроль над более чем 100 точками в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982910-proizvoditel-kofe-tchibo-prodal-rossiyskiy-biznes/