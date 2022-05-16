Кадр из видео: YouTube/Reebok Russia

Российское подразделение Reebok было продано турецкому холдингу FLO Retailing. Последним получен контроль над более чем 100 точками в России, передает Коммерсантъ.

По словам экспертов, стоимость сделки оценивается в 1,5 млрд рублей (23 млн долларов). Но не исключено, что сумма могла оказаться в три раза меньше. То есть не более 500 млн рублей (7,7 млн долларов), так как бизнес в России в нынешних условиях продать трудно, говорит гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

FLO Retailing занимается развитием таких брендов, как U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Функционирует в 21 стране.

Ранее в Reebok заявили о приостановке деятельности компании на территории России. В этой стране бренд по-прежнему контролируется через ООО "Адидас".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969477-rossiyskoe-podrazdelenie-reebok-bylo-prodano-turetskomu-holdingu/