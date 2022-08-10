Новый состав правительства утвердили в Японии

Хирокадзу Мацуно. Фото: Kyodo News via Getty Images

На специальной пресс-конференции генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, сохранивший свой пост, зачитал новый список правительства после проведенных ранее перестановок, передает ТАСС.

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто, министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива сохранили свои посты в правительстве.

Новым министром обороны Японии назначили 66-летнего Ясукадзу Хамада, а новым министром экономики, торговли и промышленности стал Ясутоси Нисимура. Предшественником Хамады был Нобуо Киси, занимавший пост с 2020 года.

Ранее источники в администрации Кисиды рассказали, что на своих постах останутся главный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, глава МИД Есимаса Хаяси и министр финансов Сюнъити Судзуки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982540-novyy-sostav-pravitelstva-utverdili-v-yaponii/