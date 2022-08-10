Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Фумио Кисида на ежегодном съезде партии в Токио 13 марта. Фото: Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images

Японское правительство ушло в отставку в полном составе. О новом правительстве страны под руководством действующего премьер-министра Фумио Кисиды сообщат позднее, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Специальное заседание японского кабмина началось в 11:30 часов по времени Токио (08:30 часов по времени Нур-Султана).

Поначалу формирование нового правительства было запланировано Кисидой на начало сентября текущего года. Но было решено провести его сейчас, чтобы ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма", принять нужные меры из-за роста цен на продовольствие и топливо, а также для того, чтобы заранее подготовиться к сессии парламента.

Как пишет англоязычный сайт Kyodo, источники в администрации Кисиды говорят, что на своих постах останутся главный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, глава МИД Есимаса Хаяси и министр финансов Сюнъити Судзуки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982513-pravitelstvo-yaponii-ushlo-v-otstavku-v-polnom-sostave/