Военным кораблям и самолетам запретили приближаться к судам с украинским зерном

Сухогруз Razoni с украинским зерном. Фото: Burak Akay/Anadolu Agency via Getty Images

К судам с украинским зерном запрещено приближаться военным кораблям и самолетам ближе чем на 18,5 км, передает РИА Новости со ссылкой на руководство к исполнению продуктовой сделки.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые суда или другие гражданские суда и портовые сооружения, задействованные в настоящей инициативе", – говорится в документе.

Кроме того, в руководстве сообщается, что "при движении судна по морскому гуманитарному коридору оно дополнительно защищено буферной зоной". Размер буферной зоны составляет 18,5 км, и она перемещается вместе с судном.

Согласно документу, ни один военный самолет, корабль или дрон не должен приближаться ближе чем на указанное расстояние к судну с украинским зерном, идущему через морской гуманитарный коридор. Однако имеется исключение ­– отрезок пути в территориальных водах Украины.

Напомним, Россия, Украина и Турция подписали соглашение о разблокировке экспорта зерна 22 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982378-voennym-korablyam-i-samoletam-zapretili-priblizhatsya-k-sudam-s-ukrainskim-zernom/