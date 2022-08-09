Швеция, Дания и Норвегия усилят военное сотрудничество

Глава минобороны Швеции Петер Хульквист. Кадр из видео: YouTube/regeringskansliet

Швеция, Дания и Норвегия подписали совместное соглашение, согласно которому они смогут в случае надобности использовать военную инфраструктуру друг друга, передает ТАСС.

Об этом сообщили министры обороны трех стран Петер Хультквист, Мортен Бедсков и Бьорн Аррильд Грам на пресс-конференции в шведском городе Мальме.

"У нас есть соглашение о том, что странам разрешено использовать военную инфраструктуру друг друга, а также воздушное пространство <...> Мы можем подготовить и провести боевые действия в случае конфликта. В целом это дает возможность контролировать Балтийское море и вместе брать на себя ответственность в кризисных ситуациях", - сказал министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Датская сторона, в свою очередь, направит офицеров в Норвегию и Швецию. А Норвегия отметила, что сейчас сплоченность "важнее, чем когда-либо".

Норвегия и Дания стали частью НАТО с первых дней его образования в 1949 году.

Швеция наряду с Финляндией подала заявку на вступление в мае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982313-shvetsiya-daniya-i-norvegiya-usilyat-voennoe-sotrudnichestvo/