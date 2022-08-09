Испания, Франция и Германия вводят ограничения на кондиционеры и освещение

Иллюстративное фото: Pixabay

Европа активно переходит в режим энергосберегающего образа жизни. Ограничения на использование освещения и кондиционеров приняты в Испании, Франции и Германии. Проблема усугубляется аномальной жарой, передает Bloomberg.

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В конце июля премьер-министр Испании Педро Санчес призвал чиновников отказаться от галстуков, чтобы меньше потеть и реже пользоваться кондиционерами. Теперь правительство объявило о новых правилах, согласно которым ни один коммерческий объект не имеет права охлаждать помещения до температуры ниже 27 градусов по Цельсию. Новый указ, который действует до ноября 2023 года, также запрещает освещать памятники и требует выключать освещение в магазинах после 22:00.

Энергосберегающие меры отражают серьезность опасений европейских политиков относительно энергетического кризиса, вызванного российским вторжением в Украину. Опасаясь, что Россия может приостановить поставки газа в Европу, власти Евросоюза решили сократить потребление энергии на 15%.

Так, в Берлине некоторые достопримечательности остались без подсветки в вечернее время. Италия и Греция ввели ограничения на использование кондиционеров. Владельцы предприятий Парижа теперь будут платить штраф, если откроют окно в то время как в помещении работает кондиционер.

Энергетические проблемы региона усугубляются неделями аномальной жары и низким уровнем воды в нескольких европейских реках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982190-ispaniya-frantsiya-i-germaniya-vvodyat-ogranicheniya-na-konditsionery-i-osveschenie/