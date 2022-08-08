Блинкен вслед за Лавровым начал турне по африканским странам

Энтони Блинкен. Фото: Felipe Stanley/Agencia Press South/Getty Images

Вслед за российским коллегой Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен начал турне по трем африканским странам с 7 августа, передает The Wall Street Journal.

Жители стран Африки из-за войны в Украине начали страдать от роста цен на продовольствие, сильной засухи, конфликтов и экономических потрясений, продолжающихся еще со времен пандемии коронавируса.

При этом многие страны континента отказались поддерживать санкции Запада в отношении России и занимать чью-либо сторону в конфликте в Украине. А недавно глава МИД России Сергей Лавров посетил четыре страны Африки с официальным визитом. Он поблагодарил правительства этих государств за то, что они не присоединились к западным антироссийским санкциям, пишет газета.

После визита Лаврова США также решили укрепить свое влияние на африканском континенте. В планах у госсекретаря Блинкена - посетить Южную Африку, затем Демократическую Республику Конго и Руанду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982160-blinken-vsled-za-lavrovym-nachal-turne-po-afrikanskim-stranam/