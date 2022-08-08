Власти Ирана запретили женщинам сниматься в рекламе

Кадр из рекламы мороженого в Иране: twitter.com/IranIntl_En

Министерство культуры и исламской ориентации Ирана запретило женщинам сниматься в рекламе и использовать в видеороликах "женские образы", передает Iran International.

Ведомство направило письмо в иранские школы искусства и кино, а также в рекламные агентства, в котором говорится, что в соответствии с так называемыми "правилами ношения хиджаба и целомудрия" присутствие женщин и "женских образов" в рекламе запрещено.

В письме министерство культуры и исламской ориентации Ирана сообщает, что данный запрет соответствует постановлению Верховного совета культурной революции и закону о коммерческой рекламе, согласно которому в Иране запрещено любое "инструментальное использование" женщин, мужчин и детей.

Отмечается, что запрет действовал всегда, но интерпретация "инструментального использования" варьируется в зависимости от политических и религиозных пристрастий конкретных президентских администраций.

Запрет связан с рекламным роликом мороженого, который вышел на местном телевидении. На кадрах девушка с покрытой головой ест мороженое.

Напомним, мужчины-ведущие афганского телеканала надели маски в поддержку коллег-женщин. Поскольку "Талибан" (организация запрещена в Казахстане) запретил женщинам появляться на экране с открытым лицом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982146-vlasti-irana-zapretili-zhenschinam-snimatsya-v-reklame/