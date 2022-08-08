Густаво Петро принес присягу президента Колумбии

Густаво Петро на церемонии инаугурации президента Колумбии. Фото: Guillermo Legaria/Getty Images

Лидер социалистической коалиции "Исторический Пакт" Густаво Петро принес присягу и вступил в должность президента Колумбии. Церемония инаугурации состоялась в колумбийской столице Боготе, передает РИА Новости.

"Клянусь Богу и обещаю народу верно исполнять конституцию и законы Колумбии", - сказал Петро.

После Петро присягу принесла 40-летняя Франсия Маркес, вступившая в должность вице-президента.

В ходе предвыборной кампании Густаво Петро пообещал наименее обеспеченным жителям страны решить проблему бедности, перераспределить налоговую нагрузку на более состоятельные слои, сосредоточить внимание на проблемах экологии и изменения климата, увеличить расходы на образование, обеспечить гендерное равенство на всех уровнях и многое другое.

Крупнейшая в Колумбии группировка военнизированных наркоторговцев "Клан залива" и другие подконтрольные им ответвления предложили Петро сложить оружие в обмен на гарантии реинтеграции, какие в 2006 году получили Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982135-gustavo-petro-prines-prisyagu-prezidenta-kolumbii/