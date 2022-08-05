ООН предположила, что КНДР проведет первые с 2017 года ядерные испытания

Иллюстративное фото: Getty Images/ KIM WON-JIN / Contributor

Как предполагают в ООН, Северная Корея намерена провести ядерные испытания впервые с 2017 года. Об этом свидетельствуют строительные работы на полигоне в КНДР, передает DW.

Спутниковые снимки показывают, что северокорейское правительство восстанавливает сеть туннелей на подземном полигоне "Пунгери", который расположен на севере страны. Помимо этого, идет активное восстановление сооружений, которые были частично снесены в 2018 году в ходе переговоров с Соединенными Штатами.

"Работы на ядерном полигоне "Пунгери" прокладывают путь для проведения дополнительных ядерных испытаний в целях разработки ядерного оружия", - сказано в докладе ООН.

Известно, что с 2006 по 2017 год правительство КНДР провело на "Пунгери" шесть ядерных испытаний.

Ранее на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия Северная Корея ответила на обвинения других стран в обладании ядерным оружием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981884-oon-predpolozhila-chto-kndr-provedet-pervye-s-2017-goda-yadernye-ispytaniya/