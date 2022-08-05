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Американцы стали чаще получать "золотые визы" в Португалии, чем жители Китая. Это происходит впервые в истории существования этой программы. Все предыдущие годы самые большие инвестиции в португальскую экономику делали именно китайские граждане, передает Bloomberg.

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Португалия может предложить богатым людям мягкий климат, умеренные цены на товары и услуги, а также специальные визы для тех, кто готов инвестировать в экономику страны от 350 тысяч евро. Получая такую визу в Португалии, иностранный гражданин практически получает право на проживание на всей территории Евросоюза.

За последнее десятилетие тысячи богатых китайских граждан воспользовались этой возможностью. В 2014 году приток иностранных инвестиций в Португалию достиг пика и пробил потолок в миллиард долларов США. Однако сейчас, спустя восемь лет, ситуация сильно изменилась. И отнюдь не из-за того, что люди больше не хотят получить "золотую визу" в Португалии. Наоборот, спрос как никогда высок. По оценкам консалтинговой компании Henley&Partners, занимающейся вопросами инвестиционной миграции, 10 тысяч состоятельных резидентов Китая планируют вывести из страны 48 млрд долларов в этом году.

Причиной сложности получения "золотой визы" стали препятствия со стороны правительств. Руководство ЕС высказывает мнение о необходимости сокращения количества виз, выдаваемых странами-участницами. Кроме того, многие граждане Китая не могут выехать в Португалию на личное собеседование для получения визы из-за политики строгих карантинных ограничений Covid Zero. По словам экспертов, в этом году впервые с запуска «золотых виз» лидерами по их получению станут не жители Китая, а американцы, которым теперь выгодно путешествовать по Европе благодаря сильному доллару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981709-amerikantsy-stali-chasche-poluchat-zolotye-vizy-v-portugalii/