FT: Британия отложила запрет на страхование нефти из России

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Великобритания ослабила ограничения по торговле сырой нефтью из России. В частности, было решено пока не перекрывать доступ Москвы к Lloyd's of London, передает Financial Times.

Lloyd's of London - известный рынок страхования, к которому Британия была ранее намерена ограничить доступ Москвы.

Евросоюз также ввел всемирный запрет на предоставление морского страхования судам, перевозящим российскую нефть, предложив ввести такое же ограничение Лондону. А участие Британии имеет решающее значение в эффективности запрета, так как страна является центром индустрии морского страхования.

Но британская сторона, как оказалось, еще не ввела аналогичные ограничения, так как опасается роста цен на сырую нефть.

Кроме того, по той же причине изменения в ограничения в отношении Москвы внесли также и в ЕС. Блок разрешил европейским компаниям вести дело с некоторыми российскими госпредприятиями, чтобы перевозить нефть в страны, которые не входят в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981084-ft-britaniya-otlozhila-zapret-na-strahovanie-nefti-iz-rossii/