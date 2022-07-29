Российский самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем

Иллюстративное фото: pexels.com

Российский Boeing, летевший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем и развернулся назад. Рейс выполняет компания Utair.

Согласно данным портала Flightradar, борт из чеченской столицы развернулся недалеко от Форт-Шевченко в Казахстане и полетел обратно в сторону Грозного.

Скриншот с сайта: flightradar

Как сообщает ТАСС, борт подал сигнал тревоги над Каспийским морем и снизился до высоты 3 тыс. метров.

В Telegram-канале РИА Новости сообщили со ссылкой на представителей авиакомпании, что на борту самолета Грозный – Москва сработал индикатор давления в салоне, в интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тыс. метров и вернуться в аэропорт вылета.

По той же информации, ожидается штатная посадка. Сообщается, что с пассажирами и экипажем все в порядке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980930-rossiyskiy-samolet-podal-signal-bedstviya-nad-kaspiyskim-morem/