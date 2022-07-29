ООН ответила на заявления Ким Чен Ына о готовности применить ядерное вооружение
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Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против высказываний, которые допустил лидер КНДР, передает РИА Новости.
"Мы против любой риторики, касающейся использования подобного смертоносного оружия и продолжаем призывать к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил Хак на брифинге.
На мероприятии, посвященном 69-й годовщине заключения перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов, северокорейский лидер пригрозил Южной Корее уничтожением, если та посмеет противостоять им в военном отношении. Он также выступил с угрозами в адрес Соединенных Штатов.
Наряду с этим стало известно, что Северная Корея готовится к первым с 2017 года ядерным испытаниям.
Ранее новоизбранный южнокорейский президент Юн Сок Ель заявил, что эпоха стремления к миру с КНДР завершилась.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980788-oon-otvetila-na-zayavleniya-kim-chen-yna-o-gotovnosti-primenit-yadernoe-vooruzhenie/