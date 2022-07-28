Режим ограничения полетов в 11 аэропортов продлили в России

Иллюстративное фото: pexels.com

Росавиация сообщила, что в России продлен режим ограничений полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части страны до 5 августа. Режим ограничения действует с 24 февраля, передает РИА Новости.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 5 августа", – говорится в сообщении.

Полеты ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Как пишет RG.RU, ограничения на полеты продлеваются уже в 25 раз. Добраться до вышеназванных городов можно наземным транспортов из других близлежащих аэропортов.

В России режим ограничения полетов действует с 24 февраля.

Ранее Россия сняла все ограничения на полеты в Казахстан, введенные во время пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980633-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-11-aeroportov-prodlili-v-rossii/