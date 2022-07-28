СМИ: Половина закусочных в Великобритании могут закрыться из-за санкций

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Около половины британских закусочных, которые специализируются на популярном в Великобритании блюде Fish&Chips, могут закрыться из-за антироссийских санкций, передает Daily Express.

"Около 5000 закусочных могут оказаться под угрозой закрытия, поскольку торговые точки вынуждены переходить на более дешевые продукты и поднимать цены", – говорится в материале.

Владелец закусочной Fish&Chips в Ланкашире Эндрю Крук заявил, что стоимость трески за килограмм выросла с 8 до 14 фунтов стерлингов (4600 до 8100 тенге).

Кроме того, британские министры ввели 35-процентную пошлину на все морепродукты, импортируемые из России.

"Эти дополнительные тарифы доведут до предела тысячи закусочных", – сказал Крук.

Ранее Великобритания ввела санкции против российских губернаторов и племянников Алишера Усманова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980611-smi-polovina-zakusochnyh-v-velikobritanii-mogut-zakrytsya-iz-za-sanktsiy/