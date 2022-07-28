Налог для богатых в пользу укрепления обороны захотели ввести в Швеции

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Министр обороны Швеции Петер Хультквист предложил ввести в стране налог в пользу укрепления обороны, который будет взыматься с состоятельных граждан страны, передает РБК со ссылкой на Aftonbladet.

"Мы допускаем некую форму налога на непредвиденные расходы", - сказал Хультквист.

Другие подробности своей инициативы он не сообщил, но подчеркнул, что в "эти неспокойные времена" Швеция нуждается в укреплении собственной обороноспособности.

Но в правительстве нашлись те, кто выступил против инициативы министра обороны Швеции. К примеру, по мнению представителя оппозиционной партии "Умеренные" Элизабет Свантессон, государство все время пытается поднять налоги, хотя такие базовые задачи должно быть в состоянии финансировать самостоятельно.

Тем временем Швеция подала заявку на вступление в НАТО. И вместе с Финляндией ожидает ратификации всех членов альянса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980544-nalog-dlya-bogatyh-v-polzu-ukrepleniya-oborony-zahoteli-vvesti-v-shvetsii/