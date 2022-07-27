Стоимость газа в Европе впервые с марта превысила 2300 долларов за тысячу кубометров

"Северный поток" в Любмине. Иллюстративное фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Стоимость газа в странах Европы впервые с марта текущего года превысила показатель в 2300 долларов за одну тысячу кубометров, передает РБК со ссылкой на данные биржи ICE.

В начале торгов показатель составил более 2300 долларов.

Цена августовского фьючерса на нидерландском хабе TTF выросла на 10,6% и достигла показателя в 2352 доллара за одну тысячу кубометров.

Такой показатель наблюдается впервые с 8 марта текущего года.

Напомним, в начале июля цена газа в Европе достигла 1700 долларов за тысячу кубометров. Ценовой максимум тогда составил 1715 долларов.

Утверждается, что биржевые цены на газ в странах Европы продолжают расти в связи с сокращением объема поставок по трубопроводу "Северный поток-1".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980437-stoimost-gaza-v-evrope-vpervye-s-marta-prevysila-2300-dollarov-za-tysyachu-kubometrov/