Lufthansa отменила около тысячи рейсов в Германии из-за забастовки наземного персонала

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Забастовка наземного персонала авиакомпании Lufthansa, которая началась в среду утром, 27 июля, привела к отмене более тысячи рейсов в Германии, передает DW.

Последствия отмены затронули около 134 тыс. пассажиров.

К забастовке в разгар туристического сезона сотрудников призвал профсоюз Ver.di, который таким способом пытается добиться прогресса в переговорах с компанией об улучшении условий труда и повышении зарплат.

Рейсы отменены в аэропортах во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене, а также в таких городах, как Дюссельдорф, Гамбург, Берлин, Бремен, Ганновер, Штутгарт и Кельн.

Издание со ссылкой на заявление Lufthansa пишет, что в аэропорту Франкфурта-на-Майне были отменены 678 рейсов, это значит, что 92 тыс. пассажиров не смогут вылететь вовремя, в аэропорту Мюнхена – 345 рейсов, что затронет интересы примерно 42 тыс. пассажиров. Забастовка продлится до утра 28 июля.

Отмечается, что профсоюз требует повысить заработную плату 20 тыс. сотрудников компании на 9,5%.

Напомним, в июне аэропорт Брюсселя отменил все вылеты из-за забастовки сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980422-lufthansa-otmenila-okolo-tysyachi-reysov-v-germanii-iz-za-zabastovki-nazemnogo-personala/