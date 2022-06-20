Аэропорт Брюсселя отменил все вылеты из-за забастовки сотрудников

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Руководство аэропорта Брюсселя отменило все вылеты из-за забастовки работников компании, которая отвечает за обеспечение безопасности гавани, передает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Работники компании G4S заранее объявили, что 20 июня проведут забастовку на территории аэропорта. Причиной демонстрации послужил тот факт, что на них оказывают давление на рабочем месте.

Брюссельский аэропорт в связи с этим отменил все вылеты пассажирских самолетов.

"Из аэропорта Брюсселя не будут отправляться пассажирские рейсы. Будут выполняться только прибывающие и грузовые перевозки", - говорится в сообщении.

Всех пассажиров настоятельно попросили не приезжать в аэропорт и переоформить свой рейс.

Напомним, на прошлой неделе Швейцария временно закрыла свое воздушное пространство из-за технического сбоя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974842-aeroport-bryusselya-otmenil-vse-vylety-iz-za-zabastovki-sotrudnikov/