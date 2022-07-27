СМИ: Экономика КНДР продолжает переживать спад

Иллюстративное фото: Getty Images/ narvikk

Экономика Северной Кореи продолжает переживать спад на фоне увеличивающихся с каждым разом случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В прошлом году ущерб экономике страны был нанесен приостановкой торговых отношений с Китаем, передает Bloomberg.

Сильнейший за последние десятилетия в КНДР спад произошел с начала пандемии коронавируса в мире в 2020 году. Тогда северокорейская экономика сократилась на 4,5%.

А по состоянию на декабрь 2021 года валовой внутренний продукт (ВВП) КНДР сократился на 0,1%, согласно данным Центробанка Южной Кореи.

Отмечается, что экономические данные Северной Кореи очень трудно оценить, поскольку официальные данные правительства отсутствуют.

Банк Кореи сообщил, что в прошлом году показатель торговли в КНДР упал на 17,3%, а экспорт, который практически держится на партнерстве с Китаем, снизился на 8,2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980379-smi-ekonomika-kndr-prodolzhaet-perezhivat-spad/