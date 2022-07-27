Петицию о назначении Джонсона премьером Украины внесли на сайт Зеленского

Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

На сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского зарегистрирована петиция о выдвижении кандидатуры Бориса Джонсона на пост премьера Украины, передает портал Vesti.ua.

Сообщается, что петиция была опубликована во вторник, 26 июля.

По словам автора публикации, к положительным сторонам принятого решения можно отнести мировую поддержку Бориса Джонсона, его четкую позицию против военного вторжения в Украину, а также образование в политической, финансовой и правовой сферах.

Однако, как он отметил, в соответствии с действующей конституцией и законами Украины данное назначение невозможно.

Петиция уже собрала 3799 голосов из 25 тыс., которые необходимы для рассмотрения президентом Украины.

Тем временем Зеленский получил от Джонсона награду имени Уинстона Черчилля за лидерские качества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980338-petitsiyu-o-naznachenii-dzhonsona-premerom-ukrainy-vnesli-na-sayt-zelenskogo/