Джо Байден. Фото: Bloomberg/Getty Images

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену присвоили почетное корейское имя. Присвоение имени приурочили к годовщине заключения перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов, передает Arirang News.

Годовщина заключения перемирия в Корейской войне отмечается 27 июля.

Байдену дали имя Пэ Джи-Сон. "Джи-Сон" означает "территория" и "звезда", а "Пэ" - от названия города Пхентхэк, в котором на данный момент базируются американские войска в Южной Корее.

Почетное имя Байдену было присвоено Ассоциацией южнокорейско-американского альянса дружбы. К слову, американский лидер является не первым президентом США, который получил корейское имя. До этого оно присваивалось Бараку Обаме и предшественнику Байдена Дональду Трампу.

Тем временем заразившийся коронавирусом Байден сообщил, что чувствует себя хорошо и выйдет из самоизоляции к концу недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980337-baydenu-prisvoili-pochetnoe-koreyskoe-imya/