Байден сообщил, что выйдет из самоизоляции к концу недели

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Chip Somodevilla / Staff

Президент США Джо Байден на виртуальной встрече с лидерами бизнесов и профсоюзов сообщил, что планирует выйти из самоизоляции уже к концу недели, передает The Washington Post.

Байден рассказал журналистам, что у него немного болит горло, но он "чувствует себя прекрасно".

"Я чувствую себя лучше с каждым днем... Я думаю, что нахожусь на пути к полному выздоровлению", - сказал американский лидер.

Из самоизоляции Байден выйдет к концу текущей недели, а пока будет проводить виртуальные встречи.

Президент Соединенных Штатов сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. У него наблюдались легкие симптомы. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер сообщила, что он будет находиться на изоляции в Белом доме, пока полностью не выздоровеет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980142-bayden-soobschil-chto-vyydet-iz-samoizolyatsii-k-kontsu-nedeli/