Илон Маск опроверг слухи о романе с женой Сергея Брина

Илон Маск. Фото: Liesa Johannssen-Koppitz/Bloomberg via Getty Images

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг в Twitter новость о том, что у него был роман с супругой соучредителя Google Сергея Брина Николь Шэнахан.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что причиной развода миллиардера Сергея Брина с женой стала ее измена с Илоном Маском. Также сообщается, что дружеским отношениям Маска и Брина из-за этого пришел конец.

Маск поспешил опровергнуть это. По его словам, он видел супругу Брина Николь Шэнахан всего пару раз. И при этом они никогда не оставались наедине вместе.

"Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и были вместе на вечеринке вчера вечером! Я видел Николь всего два раза за три года, и оба раза вокруг было много других людей. Ничего романтического", - написал Маск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980012-ilon-mask-oproverg-sluhi-o-romane-s-zhenoy-sergeya-brina/